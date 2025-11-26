Am Mittwoch, einen Tag nach dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, debattierte die Hamburgische Bürgerschaft über Lösungen, die die Politik konkret anbieten muss, um das Problem der partnerschaftlichen Gewalt und der zunehmenden Femizide in den Griff zu bekommen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Auto an Tankstelle angezündet: 34-Jähriger muss sich vor Landgericht Hannover verantworten26.11.2025 16:52 Uhr
Im Juni soll ein 34-Jähriger an einer Tankstelle in Hannover (Niedersachsen) ein gestohlenes Auto angezündet und sich anschließend mit einer Axt bewaffnet im Laden verschanzt haben. Das...
Sexualisierte Gewalt: Betroffene sprechen zum ersten Mal vor dem Kirchenparlament in Hannover26.11.2025 16:49 Uhr
Am Mittwoch haben in Hannover (Niedersachsen) erstmals 13 Betroffene sexualisierter Gewalt vor dem Kirchenparlament gesprochen. Sie hatten seit Langem ein direktes Rederecht gefordert. Am Ablauf gab es...
Kinder sexuell missbraucht und zu Vergewaltigung gezwungen: Vater in Hamburg zu neun Jahren Haft verurteilt26.11.2025 14:55 Uhr
Wegen schweren sexuellen Missbrauchs hat das Landgericht Osnabrück einen 49 Jahre alten Mann zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Der Mann aus dem Landkreis Osnabrück war...
Toter Säugling in Bremen im Müll lebte beim Ablegen noch26.11.2025 09:23 Uhr
Der in Bremen auf einem Recyclinghof gefundene tote Säugling kam lebend zur Welt – das ergab die Obduktion. Laut Staatsanwaltschaft war das Mädchen etwa zwei Tage alt...
Istanbul: Phosphingas im Hotelzimmer der Hamburger Familie gefunden26.11.2025 09:01 Uhr
Im Hotelzimmer der in Istanbul verstorbenen Hamburger Familie ist laut einem Bericht das toxische Gas Phosphin entdeckt worden. Der Stoff sei etwa in aus dem Zimmer entnommenen...
Abschiebehaft: Niedersachsens Innenministerin Behrens will Regeln ändern25.11.2025 17:31 Uhr
Im August wurde die 16-jährige Liana K. von einem ausreisepflichtigen Asylbewerber vor einen Zug gestoßen, wobei sie ums Leben kam. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will als...