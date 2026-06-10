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Am Mittwochvormittag haben Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaft und die Psychotherapeutenkammer in Kiel gegen das geplante GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz mobil gemacht. Die einhellige Warnung aller Beteiligten lautete: Das Berliner Spargesetz bedroht die medizinische Versorgung in Schleswig-Holstein massiv. Während Patient:innen mit Aufnahmestopps und längeren Wartezeiten rechnen müssen, drohen den Praxen und Kassen im Land tiefe finanzielle Löcher.

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In Bremen ist am Donnerstag der sogenannte Krankenhausspiegel vorgestellt worden. Der jährlich erscheinende Bericht beleuchtet aktuelle Gesundheitsthemen und die Herausforderungen, vor denen die Krankenhäuser im kleinsten Bundesland...

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In Bremen ist am Montag das neue Gesundheitszentrum Süd eröffnet worden. Es befindet sich in der ehemaligen Kinderklinik des Klinikums Links der Weser, denn das Krankenhaus soll...

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Bei schweren Unfällen oder anderen lebensbedrohlichen Situationen benötigen Menschen sofort medizinische Hilfe. Entscheidend ist dann, wie schnell die Patient:innen in die nächste Notaufnahme kommen und ob diese...

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