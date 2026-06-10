Am Mittwochvormittag haben Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaft und die Psychotherapeutenkammer in Kiel gegen das geplante GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz mobil gemacht. Die einhellige Warnung aller Beteiligten lautete: Das Berliner Spargesetz bedroht die medizinische Versorgung in Schleswig-Holstein massiv. Während Patient:innen mit Aufnahmestopps und längeren Wartezeiten rechnen müssen, drohen den Praxen und Kassen im Land tiefe finanzielle Löcher.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Medizin“
Sparpaket in der Gesundheitsbranche geplant: Beschäftigte demonstrieren in Hannover10.06.2026 16:58 Uhr
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Nähere Zusammenarbeit zwischen BG Klinikum Hamburg und UKE geplant09.06.2026 17:27 Uhr
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Krankenhausspiegel in Bremen vorgestellt – Notfallversorgung im Fokus04.06.2026 16:26 Uhr
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Tag der Organspende: Eintrag ins Spendenregister kann Leben retten03.06.2026 14:52 Uhr
Am 6. Juni ist Tag der Organspende. Weil sich immer noch sehr wenige Menschen als Organspender registrieren lassen, macht das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gerade darauf aufmerksam, im...
Neues Gesundheitszentrum in Bremen eröffnet01.06.2026 16:48 Uhr
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Schönklinik in Hamburg-Eilbek bekommt neue Notaufnahme29.05.2026 15:32 Uhr
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