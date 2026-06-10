Am Mittwochvormittag haben Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaft und die Psychotherapeutenkammer in Kiel gegen das geplante GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz mobil gemacht. Die einhellige Warnung aller Beteiligten lautete: Das Berliner Spargesetz bedroht die medizinische Versorgung in Schleswig-Holstein massiv. Während Patient:innen mit Aufnahmestopps und längeren Wartezeiten rechnen müssen, drohen den Praxen und Kassen im Land tiefe finanzielle Löcher.