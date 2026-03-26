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Seit Tagen kämpft ein Buckelwal in der Lübecker Bucht ums Überleben – bislang sind alle Rettungsversuche gescheitert. Der junge Meeressäuger steckt im flachen Wasser fest und kann sich nicht aus eigener Kraft befreien. Unterstützung kommt auch aus Niedersachsen: Ein schwimmender Bagger aus Stadthagen sowie eine Expertin der Tierärztlichen Hochschule Hannover helfen bei der Rettungsaktion.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Kevin Laske hat mit Dr. Stephanie Groß von der Tierärztlichen Hochschule Hannover über die Schwierigkeiten der Rettungsaktion gesprochen.

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