Seit Tagen kämpft ein Buckelwal in der Lübecker Bucht ums Überleben – bislang sind alle Rettungsversuche gescheitert. Der junge Meeressäuger steckt im flachen Wasser fest und kann sich nicht aus eigener Kraft befreien. Unterstützung kommt auch aus Niedersachsen: Ein schwimmender Bagger aus Stadthagen sowie eine Expertin der Tierärztlichen Hochschule Hannover helfen bei der Rettungsaktion.



SAT.1 REGIONAL-Reporter Kevin Laske hat mit Dr. Stephanie Groß von der Tierärztlichen Hochschule Hannover über die Schwierigkeiten der Rettungsaktion gesprochen.