Der gestrandete Buckelwal vor Niendorf (Schleswig-Holstein), der ganz Deutschland für eine Woche in Atem gehalten hat, konnte sich befreien. Doch damit ist er noch nicht gerettet. Am Freitagvormittag schwamm er erst einmal zurück in die Bucht, musste aber von Begleitbooten raus auf die Ostsee begleitet werden.
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