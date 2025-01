Geschlechtergerecht sprechen, also nicht nur die männliche Version von Nomen zu benutzen, ist an Schulen und in der Verwaltung in einigen Bundesländern verboten. Zum Beispiel in Bayern und Hessen. Auch in Niedersachsen gibt es eine Bürgerinitiative, die ein Verbot vom Gendern fordert und dafür am Donnerstag in Hannover demonstrierte.