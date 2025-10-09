Im Europäischen Brotmuseum in Ebergötzen (Niedersachsen) bekommt altes Brot neues Leben. Auf 500 Quadratmetern zeigt die Ausstellung die Kulturgeschichte des Brotes – von den ersten Landwirt:innen bis zur Neuzeit – inklusive Landwirtschaft, Getreideverarbeitung und Bäckerhandwerk. Sonderausstellungen und Backaktionen runden das Angebot ab.
