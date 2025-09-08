Der Ausbau des Abschnitts der Marschbahnstrecke zwischen Niebüll und Westerland auf Sylt (Schleswig-Holstein) wird auf das Jahr 2045 verschoben. Für Pendler:innen, die mit der Marschbahn unterwegs sind, ist die Nachricht wohl eine große Enttäuschung, denn eigentlich sollte in fünf Jahren der Ausbau abgeschlossen sein.

