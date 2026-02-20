Götz Otto, Schauspielstar und ehemaliger James Bond-Bösewicht, steht zusammen mit Kultstar Sebastian Bezzel, bekannt aus den Eberhoferkrimis auf der Bühne im St. Pauli Theater. „Geheimnisse“ heißt das Stück. Am Samstagabend ist Premiere.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Themen der Gegenwart: Neue Kunstobjekte für Bremer Ausstellung18.02.2026 16:12 Uhr
Wer sind wir und wer könnten wir sein? – das ist die zentrale Frage, die in der Ausstellung der Bremer Weserburg behandelt wird. Zeitgenössische Künstler:innen beschäftigen sich...
„Last Call“: Wiedersehen zweier Dirigenten-Stars als Theaterstück in Hamburg18.02.2026 13:18 Uhr
Herbert von Karajan und Leonard Bernstein zählen zu den berühmtesten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Musikalisch wie menschlich hätten sie unterschiedlicher kaum sein können – und waren doch...
Musical „Moulin Rouge!“ ab Herbst in Hamburg17.02.2026 08:32 Uhr
Auf Zauberei folgt Varieté-Theater: Das Musical „Moulin Rouge!“ feiert im Herbst Premiere im Theater am Großmarkt in Hamburg. Das Musical nach dem gleichnamigen Film von Baz Luhrmann...
Schaffermahlzeit 2026 in Bremen: Traditionsessen mit Größen aus Politik und Wirtschaft13.02.2026 16:48 Uhr
Wenn in Bremen jeweils 100 Kapitäne, Schaffer aus der Kaufmannschaft und Größen aus Politik und Wirtschaft zusammenkommen, dann ist zum Schaffermahl geladen worden. Zum 482. Mal findet...
Versengold: Folk-Rocker aus dem Bremer Umland mit neuem Album auf Erfolgskurs13.02.2026 16:07 Uhr
Mit ihrem neuen Album „Eingenordet“ sind Versengold aus dem Bremer Umland wieder auf Erfolgskurs. Tanzbare Folk-Rock-Songs, aber auch ruhigere Stücke. Sänger Malte Hoyer schreibt die Texte selbst...
Kostüm- und Modedesign: HAW-Studierende zeigen ihre Abschlussarbeiten – und setzen Statements13.02.2026 14:02 Uhr
Der Design-Campus der HAW (Hochschule für Angewandte Wissenschaften) in Hamburg verwandelt sich gerade in eine Ausstellungsfläche rund um Mode, Textilien, Bekleidung und Kunst. Bei der Opening Night...