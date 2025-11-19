Im Niedersächsischen Landtag hat am Mittwoch die Ausbreitung der Vogelgrippe die Debatte bestimmt. Regierung und Opposition diskutierten darüber, welche Schwachstellen es in der bisherigen Tierseuchenpolitik gibt und wie künftig schneller und entschlossener gehandelt werden kann. Auch mögliche Maßnahmen zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Virus standen im Fokus.