Freispruch für Marc Terenzi: Keine ausreichenden Beweise wegen Körperverletzung

Marc Terenzi kommt zum Prozess wegen Körperverletzung ins Amtsgericht St. Georg. Der Sänger Terenzi wendet sich gegen einen Strafbefehl über 75 Tagessätze wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Foto: dpa

Marc Terenzi ist vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung an Ex-Verlobten Verena Kerth in Hamburg freigesprochen worden. Laut Amtsgericht konnte der Vorfall nicht eindeutig geklärt werden. Es galt: Im Zweifel für den Angeklagten. Auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung forderten einen Freispruch.



Marc Terenzi und Verena Kerth führten ihre Beziehung stets in der Öffentlichkeit – auch die Trennung sorgte für Schlagzeilen in der Boulevardpresse. Es ging um Liebe und Gewaltvorwürfe. Der Vorwurf gegen Terenzi lautete: vorsätzliche Körperverletzung unter Alkoholeinfluss. Verena Kerth galt dabei als mutmaßliches Opfer – so die weit verbreitete Darstellung.