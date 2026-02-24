Millionen von Fotos werden pro Sekunde auf der ganzen Welt gemacht – in der Wirklichkeit, aber auch generiert mit KI. Die Bremer Kunsthalle widmet sich in einer neuen Ausstellung diesem Thema. Und dabei wird deutlich, dass auch in den Anfängen der Fotografie „geschummelt“ wurde. Für „Remix. Photographie – Fiktion und Wahrheit“ wurden Bilder aus dem Depot geholt und mit neuen Werken kombiniert. Die Kunsthalle Bremen erweitert damit ihre seit Jahren laufende Sammlungsausstellung „Remix“ mit einer Auswahl historischer und zeitgenössischer Fotografie. Die Ausstellung wird am Mittwoch eröffnet.