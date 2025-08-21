Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Eines Tages sollen Menschen den Mars betreten. Damit das gelingt, muss die Raumfahrt noch große Fortschritte machen – etwa bei der Herstellung von Ersatzteilen direkt vor Ort, statt alles von der Erde transportieren zu müssen. Ein Forschungsteam der Leibniz Universität Hannover (Niedersachsen) hat nun einen wichtigen Schritt geschafft: Erstmals konnten die Wissenschaftler:innen Bauteile aus Metallpulver in Schwerelosigkeit herstellen.

