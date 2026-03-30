Die meisten Landwirt:innen in Norddeutschland bekommen die Folgen des Iran-Kriegs bereits sehr konkret zu spüren. Zum einen müssen sie mehr Geld für ihren Diesel bezahlen und zum anderen werden die Düngemittel knapp. Der Transport von den Mitteln über die Meerenge von Hormus ist weiterhin nicht möglich. Und das, obwohl die Landwirt:innen in Schleswig-Holstein jetzt mit der Aussaat beginnen. Für sie bedeutet es, dass die Erträge und die Erlöse sinken. Für die Verbraucher:innen wäre die Folge, dass die Preise für verschiedene Lebensmittel steigen werden.