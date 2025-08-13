Immer mehr Geschäfte in den Innenstädten Schleswig-Holsteins stehen leer. Das ist auch in Flensburg der Fall. Laut der Flensburger Gilde kaufen auch immer weniger Menschen aus Dänemark in der Grenzstadt ein. Die Stadt hat bisher als Gegenmaßnahmen auf Verschönerung der Fassaden gesetzt und wünscht sich mehr Eigeninitiative durch die Betriebe. Die hingegen wünschen sich mehr attraktive Veranstaltungen, um mehr Laufkundschaft in den Fußgängerzonen zu generieren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Sail 2025: Eröffnung mit Windjammer-Parade in Bremerhaven13.08.2025 16:22 Uhr
Nach mehrjährigen Vorbereitungen hat am Mittwoch die Sail 2025 in Bremerhaven (Bremen) offiziell begonnen. Das Windjammer-Festival wurde durch Schirmherr und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) feierlich eröffnet und...
Hitze am letzten Ferientag in Niedersachsen13.08.2025 16:07 Uhr
Bei Temperaturen weit über 30 Grad konnten die Schüler:innen in Niedersachsen am Mittwoch die Ferien ausklingen lassen. Es gab Freibadspaß, jede Menge Eis und viel gute Laune....
Schulstart in Niedersachsen: Diskussionen um Lehrkräfte, Vergünstigungen und Mitbestimmung13.08.2025 16:02 Uhr
Am Mittwoch war der letzte Ferientag in Niedersachsen. Am Donnerstag geht es für die Schüler:innen wieder los mit dem Alltag in der Schule. Pünktlich zum Schulstart erhitzen...
Tierschutzzentrum Weidefeld: Zufluchtsort für exotische Tiere in Kappeln13.08.2025 13:00 Uhr
Wenn Tierhalter:innen ihre Haustiere abgeben, geht es für Hund, Katze oder das Kanninchen meistens ins Tierheim. Wenn das Haustier aber etwas exotischer ist, wie zum Beispiel eine...
Sommertour im Oldtimerbus: SAT.1 REGIONAL-Reporter unterwegs zur Riepenburger Mühle13.08.2025 12:54 Uhr
In unserer Sommertour ist SAT.1 REGIONAL-Reporter Björn Winter unterwegs im Oldtimerbus durch die Vier- und Marschlande, einer ländlichen Gegend im Südosten Hamburgs. Die Tour in dem Gefährt...
Lorenz-Platz? Neue Freizeitfläche in Oldenburg könnte Denkmal werden13.08.2025 08:42 Uhr
Bei der Namenssuche für eine neue Freizeitfläche in Oldenburg wirbt die Initiative „Gerechtigkeit für Lorenz“ dafür, dem durch Polizeischüsse getöteten jungen Mann ein Denkmal zu setzen. „Helft...