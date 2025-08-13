Immer mehr Geschäfte in den Innenstädten Schleswig-Holsteins stehen leer. Das ist auch in Flensburg der Fall. Laut der Flensburger Gilde kaufen auch immer weniger Menschen aus Dänemark in der Grenzstadt ein. Die Stadt hat bisher als Gegenmaßnahmen auf Verschönerung der Fassaden gesetzt und wünscht sich mehr Eigeninitiative durch die Betriebe. Die hingegen wünschen sich mehr attraktive Veranstaltungen, um mehr Laufkundschaft in den Fußgängerzonen zu generieren.