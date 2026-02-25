Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Lydiastraße in Hamburg-Wandsbek ist am Mittwoch ein Mann verletzt worden. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, rettete sich ein Bewohner mit einem Sprung aus dem ersten Stock ins Freie. Der Mann erlitt Verbrennungen und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.