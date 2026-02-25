Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Lydiastraße in Hamburg-Wandsbek ist am Mittwoch ein Mann verletzt worden. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, rettete sich ein Bewohner mit einem Sprung aus dem ersten Stock ins Freie. Der Mann erlitt Verbrennungen und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Autofahrer baut Unfall mit 2,3 Promille bei Lübeck25.02.2026 08:27 Uhr
Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 226 bei Lübeck (Schleswig-Holstein) einen Unfall verursacht. Der 43-Jährige war gegen zwei Uhr in...
16-jährige Liana K. in Friedland vor Zug gestoßen: Angeklagter schweigt vor Gericht24.02.2026 19:10 Uhr
Die 16-jährige Liana K. wurde im August 2025 am Bahnhof in Friedland (Niedersachsen) vor einen Güterzug geschubst. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Fall sorgte bundesweit...
Zwei Jungen in Barßel vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot24.02.2026 17:05 Uhr
Die zehn und neun Jahre alten Jungen Nawid R. und Amir R. aus Barßel werden seit Montag vermisst. Die beiden Cousins leben in einer Wohngruppe in dem...
Tod von Hamburger Familie in Istanbul: Prozess beginnt im April24.02.2026 08:34 Uhr
Im Fall der im Türkeiurlaub vergifteten Familie aus Hamburg steht ein Prozessdatum fest. Auftakt des Verfahrens in Istanbul sei am 21. April, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu....
Deutlich mehr Unfälle mit Kindern: Verkehrssicherheitsbilanz für Hamburg23.02.2026 17:47 Uhr
21 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Hamburgs Straßen ums Leben gekommen, mehr als 8.800 wurden verletzt. Das geht aus der Verkehrssicherheitsbilanz hervor, die Polizei und Innenbehörde...
Zwei brutale Messerattacken in der Region Hannover an einem Wochenende23.02.2026 16:53 Uhr
Gleich zweimal kam es im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Region Hannover (Niedersachsen) zu Messerangriffen. Am Samstagabend soll ein 41-Jähriger nach einem Streit an der Endhaltestelle...