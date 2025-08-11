Seit mehr als dreieinhalb Jahren tobt in der Ukraine der Krieg. Und wie bei allen Konflikten sind es wohl Kinder, die am meisten unter ihnen leiden. Um dem entgegenzuwirken hat der Jugendverband Neumünster (Schleswig-Holstein) für Kinder aus der Ukraine eine spendenfinanzierte Ferienfreizeit ins Leben gerufen. Sie sollen während dieser kurzen Auszeit den Bombenhagel und das Sirenengeheul in der Heimat vergessen können.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Dirtpark: Neue Bike-Strecke in Bremen eröffnet11.08.2025 18:24 Uhr
In Bremen-Woltmershausen gibt es seit dem Wochenende einen neuen Treffpunkt für Radsport-Fans: den Dirtpark. Nach jahrelanger Vorbereitung kann auf der Dirtbike-Strecke mit dem Fahrrad nun gesprungen und...
Kreuzfahrtriese „Disney Destiny“ hat Meyer Werft in Papenburg verlassen11.08.2025 16:37 Uhr
Am Wochenende wurde das riesige Kreuzfahrtschiff „Disney Destiny“ aus der Meyer Werft in Papenburg (Niedersachsen) ausgedockt. Das Schiff wurde von der Werft im Auftrag des Disney-Konzerns gebaut...
DJ mit 85 Jahren: Jürgen Heiler legt noch immer Platten in Hildesheim auf11.08.2025 16:09 Uhr
In Hildesheim war der Discjockey Jürgen Heiler damals eine Institution. Vor allem in den 60er Jahren hat er im Jugendhaus in Hildesheim (Niedersachsen) im Studio G aufgelegt...
Waldbrand mit Todesopfern: Gedenken an die Katastrophe von 1975 in Niedersachsen11.08.2025 15:46 Uhr
Im Jahr 1975 hat eine Brandkatastrophe die Feuerwehren in Niedersachsen in Atem gehalten. Rund 8.000 Kilometer Wald brannten über Tage hinweg. Die Einsatzkräfte bekamen die Flammen nicht...
25 Jahre M’era Luna: Zehntausende Menschen feiern Goth-Festival in Hildesheim11.08.2025 15:34 Uhr
Zum 25. Mal hat sich die schwarze Szene in diesem Jahr am Flugplatz in Hildesheim (Niedersachsen) beim M’era Luna Festival getroffen. 25.000 Besucher:innen feierten zur Musik, präsentierten...
Schlauchbootrennen in Hamburg: Feuerwehren kämpfen um den Titel11.08.2025 15:04 Uhr
Das Schlauchbootrennen ist eine echte Traditionsveranstaltung im Hamburger Süden. In der „Ochsenwerder-Arena“ traten am Wochenende mehr als 30 Mannschaften zum spektakulären Wettstreit der lokalen Feuerwehren an. Dreier-Teams...