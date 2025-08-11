Seit mehr als dreieinhalb Jahren tobt in der Ukraine der Krieg. Und wie bei allen Konflikten sind es wohl Kinder, die am meisten unter ihnen leiden. Um dem entgegenzuwirken hat der Jugendverband Neumünster (Schleswig-Holstein) für Kinder aus der Ukraine eine spendenfinanzierte Ferienfreizeit ins Leben gerufen. Sie sollen während dieser kurzen Auszeit den Bombenhagel und das Sirenengeheul in der Heimat vergessen können.