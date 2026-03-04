Wenn es um den Schutz von Kindern geht, entsteht eine sehr emotionale Debatte. Im Niedersächsischen Landtag haben die Abgeordneten am Mittwoch über sogenannte „Familien-Influencer“ diskutiert. Diese Menschen geben Einblicke ins Familienleben und zeigen dafür auch ihre Kinder. Die Landesregierung will sich dafür einsetzen, dass Kinder besser geschützt werden.