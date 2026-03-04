Wenn es um den Schutz von Kindern geht, entsteht eine sehr emotionale Debatte. Im Niedersächsischen Landtag haben die Abgeordneten am Mittwoch über sogenannte „Familien-Influencer“ diskutiert. Diese Menschen geben Einblicke ins Familienleben und zeigen dafür auch ihre Kinder. Die Landesregierung will sich dafür einsetzen, dass Kinder besser geschützt werden.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Wikingeck in Schleswig: Kreis fordert mehr Geld vom Bund und klagt vor Gericht04.03.2026 17:22 Uhr
Der Kreis Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein) klagt gegen die Bundesregierung. Der Bund erklärt sich nicht bereit, mehr als 2,8 Millionen Euro der Kosten für die Sanierung des Schleswiger „Wikingecks“...
Iran-Krieg: Reiseanbieter starten Rückholflüge04.03.2026 16:03 Uhr
Noch immer sitzen schätzungsweise 30.000 Urlauber:innen in der Golfregion fest. Aufgrund des Iran-Krieges herrscht dort weiterhin Ausnahmezustand. Private Reiseanbieter, wie zum Beispiel TUI aus Hannover (Niedersachsen), haben...
Änderungen am Heizungsgesetz: Lohnt sich der Einbau einer Wärmepumpe?04.03.2026 15:49 Uhr
Für Hausbesitzende wird die Energiefrage nicht gerade einfacher. Erst hatte die Bundesregierung das Heizungsgesetz von Robert Habeck (Grüne) so aufgeweicht, dass fossile Brennstoffe weiterhin in Ordnung sind,...
Iran-Krieg: Tausende Urlauber sitzen noch immer im Nahen Osten fest04.03.2026 14:58 Uhr
Durch den Iran-Krieg sitzen immer noch rund 30.000 Deutsche am Persischen Golf fest, darunter viele aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Nur ganz langsam und mühsam schaffen es die...
Containerschiffe von Hapag-Lloyd stecken in der Golfregion fest04.03.2026 14:34 Uhr
Auch die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd ist direkt vom Iran-Krieg betroffen – mehrere Containerschiffe hängen immer noch in der Golfregion fest, weil der Iran jede Schiffsbewegung untersagt und...
Iran-Krieg: Gestiegene Ölpreise belasten Verbraucher in Deutschland03.03.2026 18:02 Uhr
Der Liter Diesel hat an einigen Tankstellen am Dienstagmorgen die 2 Euro-Marke geknackt. Grund dafür ist der Krieg im Nahen Osten und der damit verbundene Anstieg des...