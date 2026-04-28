Er gilt als einer der größten Justizskandale Niedersachsens: Der Staatsanwalt Yashar G. verkaufte über Jahre sensible Ermittlungsinfos an Drogenschmuggler. Er selbst ist mittlerweile verurteilt, doch die politische Aufarbeitung hat gerade erst begonnen. Die CDU forderte am Dienstag im Landtag einen Untersuchungsausschuss. Der Vorwurf der Partei: Yashar G. konnte trotz schwerwiegender Vorwürfe und anschließender Hausdurchsuchung noch über Jahre an sensiblen Verfahren mitwirken und weiter Informationen an Drogenbanden verkaufen.
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