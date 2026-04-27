Digitale sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist ein großes Problem in der Gesellschaft – das hat der Fall von Collien Fernandes und Christian Ulmen gezeigt. Die Schauspielerin wirft ihrem Ex-Mann virtuelle Vergewaltigung vor. Die Bundesregierung hat kürzlich einen Gesetzesentwurf zum Schutz von Frauen vorgelegt. Am heutigen Montag hat die Schleswig-Holsteinische Landesregierung mit eigenen Maßnahmen nachgezogen.

Über die Maßnahmen hat SAT.1 REGIONAL-Reporterin Hanna Stamm mit Aminata Touré (Grüne), Ministerin für Gleichstellung in Schleswig-Holstein, gesprochen.