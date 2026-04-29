Junge mit silberner Schusswaffe sorgt für Großeinsatz

In einem Lebensmittelgeschäft soll der Jugendliche einen Menschen mit der Waffe bedroht haben. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Tornesch (dpa/lno) –

Ein Jugendlicher mit einer silbernen Schusswaffe hat in Tornesch (Kreis Pinnerberg) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. «Die Person mit jugendlichem Erscheinungsbild» habe am Vormittag den Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes bedroht und mindestens ein Mal in die Luft geschossen, teilte die Polizei mit. «Vor Ort wurde Schreckschussmunition aufgefunden, sodass aktuell von keiner konkreten Gefährdung ausgegangen wird.»

Die Fahndung nach dem Flüchtigen laufe im gesamten Stadtgebiet, hieß es. Auch eine Schule sei präventiv durchsucht worden – ohne dass der Gesuchte gefunden worden sei. Er wird wie folgt beschrieben: circa 16-18 Jahre alt, dunkles, lockiges Haar und etwa 1,75 Meter groß. Er soll einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose und graue Sportschuhen tragen. Die Polizei bat mögliche Zeugen, sich zu melden.