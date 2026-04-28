Der Flughafen Lübeck-Blankensee (Schleswig-Holstein) expandiert und bietet nach langer Zeit wieder eine Direktverbindung nach München an. Flüge gehen nun insgesamt 13 mal pro Woche – neben München auch nach Malaga, Palma de Mallorca und London.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Umweltverbände und Landesregierung gemeinsam für Ostseeschutz in Schleswig-Holstein28.04.2026 17:48 Uhr
Das Ökosystem Ostsee ist gefährdet, aber in Schleswig-Holstein wurde die Rettung auf den Weg gebracht. Der Termin am heutigen Dienstag war so etwas wie ein kleiner Schulterschluss...
Korrupter Staatsanwalt: CDU in Niedersachsen fordert Untersuchungsausschuss28.04.2026 16:27 Uhr
Er gilt als einer der größten Justizskandale Niedersachsens: Der Staatsanwalt Yashar G. verkaufte über Jahre sensible Ermittlungsinfos an Drogenschmuggler. Er selbst ist mittlerweile verurteilt, doch die politische...
Digitale sexualisierte Gewalt: Schleswig-Holstein legt Maßnahmen zum Schutz von Frauen vor27.04.2026 17:17 Uhr
Digitale sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist ein großes Problem in der Gesellschaft – das hat der Fall von Collien Fernandes und Christian Ulmen gezeigt. Die Schauspielerin wirft...
Niedersachsen: Abgeordnete im Landtag erhalten vier Prozent mehr Diäten27.04.2026 16:25 Uhr
In Niedersachsen sollen am Dienstag im Landtag die Diäten für die Abgeordneten um vier Prozent erhöht werden. Und das, obwohl die Kassen der Kommunen vielerorts leer sind....
Hamburger Hof: Bauarbeiten für neues Quartier am Jungfernstieg gehen voran27.04.2026 10:55 Uhr
Seit gut einem Jahr läuft mitten in bester Innenstadtlage Hamburgs ein Riesen-Bauprojekt: das Quartier Hamburger Hof mit Einzelhandelsflächen, Büros und Wohnungen. Die historische Sandsteinfassade des alten Gebäudes...
„OlympJa“: Versammlung von Befürwortern der Olympischen Spiele in Hamburg24.04.2026 17:52 Uhr
In Hamburg sind am Freitag Menschen für die Olympischen und Paralympischen Spiele auf die Straße gegangen. Am Jungfernstieg haben sich die Demonstrierenden unter dem Motto „OlympJa“ versammelt....