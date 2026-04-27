In Niedersachsen sollen am Dienstag im Landtag die Diäten für die Abgeordneten um vier Prozent erhöht werden. Und das, obwohl die Kassen der Kommunen vielerorts leer sind. Die Erhöhung wird von den Landesbediensteten und dem Bund der Steuerzahler kritisiert. Doch Fakt ist: Die Diäten der Abgeordneten richten sich nach dem sogenannten Nominallohnindex. Steigen die Gehälter in Niedersachsen, erhöhen sich auch die Diäten.
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