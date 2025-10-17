Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am 16. November 2025 wird in Kiel der neue Oberbürgermeister gewählt. Überschattet wird die Wahl von Nachrichten über Extremismus-Vorwürfe gegen den Grünen-Kandidaten Samet Yilmaz. Ihm wird vorgeworfen, sich im Frühjahr in seiner Funktion als Referatsleiter beim Verfassungsschutz dafür eingesetzt zu haben, die Abbauarbeiten des Festes „Türkischer Tag“ im Kieler Werftpark zu verzögern.
Das Fest steht im Verdacht, eine potenzielle Plattform der sogenannten „Grauen Wölfe“ zu sein, einer Gruppierung, die als rechtsextremistisch eingestuft wird. Yilmaz soll durch die Vorwürfe seinen Job beim Verfassungsschutz verloren haben und arbeitet aktuell im Sportreferat des Innenministeriums. Die Grünen halten für die Wahl am 16.11. weiterhin an ihm fest und rechnen sich trotz der Vorwürfe gute Chancen auf das Oberbürgermeisteramt aus.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video04:34 Min.

Welche Rolle spielt die Psyche bei Rückenschmerzen? Expertin erklärt Zusammenhang

16.10.2025 17:35 Uhr

Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache – davon ist Psychologin Catrin Marnitz überzeugt. Im Rückenzentrum am Michel in Hamburg spielt neben Orthopädie und Physiotherapie auch die Psychologie...

Video00:49 Sek.

Oberbürgermeisterkandidat Samet Yilmaz: Hatte der Kieler Kontakt zu Rechtsextremen?

16.10.2025 17:34 Uhr

Der Kieler Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, Samet Yilmaz, soll Verbindungen zu rechtsextremen Mitgliedern der türkischen Gemeinde in Kiel unterhalten haben. Der Vorwurf: Er habe sich im Frühjahr für...

Video02:40 Min.

Diebstahl von Ladekabeln an E-Autos in Hannover nimmt zu

16.10.2025 16:41 Uhr

In Hannover (Niedersachsen) häufen sich Diebstähle von Kabeln an Schnellladesäulen für Elektroautos. Anbieter wie EWE go und enercity berichten von deutlichen Anstiegen in diesem Jahr. Kürzlich wurden vier...

Video02:10 Min.

Prozess in Oldenburg: Mann soll getrennt lebende Frau überfahren haben

16.10.2025 16:24 Uhr

Ein 38-jähriger Mann steht seit Donnerstag am Landgericht Oldenburg (Niedersachsen) wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes an seiner getrennt lebenden Ehefrau vor Gericht. Im Mai soll er...

Aktualisiert
Video02:33 Min.

Millionenschaden nach Feuer in Lagerhalle auf Recyclinghof in Hambühren

16.10.2025 11:02 Uhr

Auf einer Abfallentsorgungsanlage im Bruchfeld in Hambühren (Niedersachsen) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand eine Lagerhalle bereits in Vollbrand. In dem...

Niederländischer Soldat stirbt bei Militärübung in der Lüneburger Heide

16.10.2025 09:32 Uhr

Ein niederländischer Soldat ist bei einer militärischen Übung in Norddeutschland ums Leben gekommen. Das Verteidigungsministerium in Den Haag geht von einem Unfall des 28-Jährigen mit einem gepanzerten...

Zur Startseite