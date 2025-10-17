Am 16. November 2025 wird in Kiel der neue Oberbürgermeister gewählt. Überschattet wird die Wahl von Nachrichten über Extremismus-Vorwürfe gegen den Grünen-Kandidaten Samet Yilmaz. Ihm wird vorgeworfen, sich im Frühjahr in seiner Funktion als Referatsleiter beim Verfassungsschutz dafür eingesetzt zu haben, die Abbauarbeiten des Festes „Türkischer Tag“ im Kieler Werftpark zu verzögern.

Das Fest steht im Verdacht, eine potenzielle Plattform der sogenannten „Grauen Wölfe“ zu sein, einer Gruppierung, die als rechtsextremistisch eingestuft wird. Yilmaz soll durch die Vorwürfe seinen Job beim Verfassungsschutz verloren haben und arbeitet aktuell im Sportreferat des Innenministeriums. Die Grünen halten für die Wahl am 16.11. weiterhin an ihm fest und rechnen sich trotz der Vorwürfe gute Chancen auf das Oberbürgermeisteramt aus.