Weihnachten kommt immer plötzlich? Nicht in Lüneburg. Denn hier hat bereits am Freitag der erste Weihnachtsmarkt des Jahres eröffnet und die Vorfreude auf die für viele wohl schönste Zeit im Jahr eingeläutet. Wer es also im Oktober kaum noch abwarten kann, bekommt in Niedersachsen das volle Programm mit Lichtern, Punsch und gebrannten Mandeln.