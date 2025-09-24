Egal ob Handy-Akku, oder Elektroauto: Lithium-Ionen-Batterien sind in vielen Geräten verbaut. Die Rohstoffe für die Speichersysteme sind jedoch schwer zu bekommen und nur wenig nachhaltig. Ein Unternehmen aus der Schweiz will das ändern. Am Mittwoch wurde in Bremen der nach eigenen Angaben erste kommerzielle Natrium-Ionen-Batteriespeicher Europas vorgestellt, in dem statt Lithium, Natrium also quasi normales Salz, gespeichert wird.
