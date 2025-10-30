Für Menschen, die lieber mit Partner:innen des eigenen Geschlechts tanzen, gibt es eine Alternative zum klassischen Paartanz: den Equality-Tanz. Dieser ermöglicht es den Tänzerinnen Alina Schumann und Hanna Biastoch vom Gettorfer SV als Damenpaar auf Turnieren anzutreten. Mehrmals in der Woche trainieren sie dafür.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Rollkunstlauf: 12-jährige Bremerhavenerin holt Bronze bei Deutscher Meisterschaft29.10.2025 11:56 Uhr
Die 12-jährige Valea Lotta Rauchmann aus Bremerhaven (Bremen) ist ein neues Rollkunstlauf-Talent. Kürzlich sicherte sie sich die Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft. Doch damit gibt sie sich...
DFB-Pokal: Joker Glatzel schießt HSV zum Sieg in Heidenheim – auch St. Pauli knapp weiter29.10.2025 08:57 Uhr
Begünstigt durch einen Platzverweis und dank eines Treffers des zuletzt kaum gefragten Mittelstürmers Robert Glatzel ist der Hamburger SV ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Hanseaten gewannen...
Basketball-Hype in Schleswig-Holstein – Herausforderungen für Vereine28.10.2025 10:52 Uhr
Basketball ist zurzeit eine der gehyptesten Sportarten in Norddeutschland. Nach den jüngsten großen Erfolgen der deutschen Basketball Nationalmannschaft bei der Europa- und Weltmeisterschaft, bekommen die Basketballvereine in...
DFB-Pokal: St. Pauli empfängt Hoffenheim, HSV auswärts gegen Heidenheim27.10.2025 17:09 Uhr
Die Hamburger Bundesligisten HSV und St. Pauli haben am Wochenende beide ihre Spiele verloren. Ein Sieg im DFB-Pokal am Dienstag könnte die Stimmung aufhellen. Der HSV spielt...
Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96: Schärfere Regeln gegen Randale24.10.2025 16:28 Uhr
Am Sonntag empfängt Eintracht Braunschweig Hannover 96 zum Niedersachsen-Derby. Immer wieder kam es in den letzten Jahren zu schweren Ausschreitungen, wenn die Erzrivalen aufeinandertrafen. Das Innenministerium zog...
Bundesliga: HSV empfängt Wolfsburg, FC St. Pauli zu Gast in Frankfurt23.10.2025 17:06 Uhr
Beide Hamburger Fußball-Bundesligavereine spielen am kommenden Samstag um 15:30 Uhr. Für den HSV geht es zuhause gegen den VfL Wolfsburg, der FC St. Pauli trifft auswärts auf...