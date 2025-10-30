Für Menschen, die lieber mit Partner:innen des eigenen Geschlechts tanzen, gibt es eine Alternative zum klassischen Paartanz: den Equality-Tanz. Dieser ermöglicht es den Tänzerinnen Alina Schumann und Hanna Biastoch vom Gettorfer SV als Damenpaar auf Turnieren anzutreten. Mehrmals in der Woche trainieren sie dafür.