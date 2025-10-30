Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Für Menschen, die lieber mit Partner:innen des eigenen Geschlechts tanzen, gibt es eine Alternative zum klassischen Paartanz: den Equality-Tanz. Dieser ermöglicht es den Tänzerinnen Alina Schumann und Hanna Biastoch vom Gettorfer SV als Damenpaar auf Turnieren anzutreten. Mehrmals in der Woche trainieren sie dafür.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

Video03:38 Min.

Rollkunstlauf: 12-jährige Bremerhavenerin holt Bronze bei Deutscher Meisterschaft

29.10.2025 11:56 Uhr

Die 12-jährige Valea Lotta Rauchmann aus Bremerhaven (Bremen) ist ein neues Rollkunstlauf-Talent. Kürzlich sicherte sie sich die Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft. Doch damit gibt sie sich...

DFB-Pokal: Joker Glatzel schießt HSV zum Sieg in Heidenheim – auch St. Pauli knapp weiter

29.10.2025 08:57 Uhr

Begünstigt durch einen Platzverweis und dank eines Treffers des zuletzt kaum gefragten Mittelstürmers Robert Glatzel ist der Hamburger SV ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Hanseaten gewannen...

Video03:13 Min.

Basketball-Hype in Schleswig-Holstein – Herausforderungen für Vereine

28.10.2025 10:52 Uhr

Basketball ist zurzeit eine der gehyptesten Sportarten in Norddeutschland. Nach den jüngsten großen Erfolgen der deutschen Basketball Nationalmannschaft bei der Europa- und Weltmeisterschaft, bekommen die Basketballvereine in...

Video02:10 Min.

DFB-Pokal: St. Pauli empfängt Hoffenheim, HSV auswärts gegen Heidenheim

27.10.2025 17:09 Uhr

Die Hamburger Bundesligisten HSV und St. Pauli haben am Wochenende beide ihre Spiele verloren. Ein Sieg im DFB-Pokal am Dienstag könnte die Stimmung aufhellen. Der HSV spielt...

Video02:30 Min.

Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96: Schärfere Regeln gegen Randale

24.10.2025 16:28 Uhr

Am Sonntag empfängt Eintracht Braunschweig Hannover 96 zum Niedersachsen-Derby. Immer wieder kam es in den letzten Jahren zu schweren Ausschreitungen, wenn die Erzrivalen aufeinandertrafen. Das Innenministerium zog...

Video03:19 Min.

Bundesliga: HSV empfängt Wolfsburg, FC St. Pauli zu Gast in Frankfurt

23.10.2025 17:06 Uhr

Beide Hamburger Fußball-Bundesligavereine spielen am kommenden Samstag um 15:30 Uhr. Für den HSV geht es zuhause gegen den VfL Wolfsburg, der FC St. Pauli trifft auswärts auf...

