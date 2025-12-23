Weihnachten verbringen viele im Kreise ihrer Familie. Das macht Einsamkeit zum Fest der Liebe zu einem sehr großen Problem. Das Café „Bäckerslüüd“ in Eutin (Schleswig-Holstein) hat der Einsamkeit an den Feiertagen den Kampf angesagt und veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtscafé – für alle Menschen, die an Weihnachten nicht allein sein wollen.