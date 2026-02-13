Ein Toter nach Streit in Hamburger Restaurant

13. Februar 2026
Eine Person erlag ihren schweren Verletzungen. Gerald Wintzer/dpa

Nach einem Streit zwischen mehreren Menschen in einem Hamburger Restaurant am Donnerstagabend ist ein Beteiligter an seinen Verletzungen gestorben. Zeugen brachten die lebensgefährlich verletzte Person zunächst ins Krankenhaus, wo sie dann aber ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte.

Viele Details etwa zu Verdächtigen oder der Art der Verletzungen nannte die Polizei zunächst nicht. „Wir fahnden“, erklärte ein Sprecher. Festgenommen worden sei noch niemand. Eine Mordkommission ermittelt demnach.

Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 21:30 Uhr in und auf dem Parkplatz vor eines Restaurants im Stadtteil Wandsbek. Den Angaben zufolge kam es zudem an dem Krankenhaus in Marienthal zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Menschen hätten versucht, den Verletzten aufzusuchen und dadurch den Krankenhausbetrieb gestört, hieß es.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video09:31 Min.

Vermisstenfall Katrin Konert lässt Ermittler seit 25 Jahren nicht los

12.02.2026 18:14 Uhr

Am 1. Januar 2001 verschwand die 15-jährige Katrin Konert spurlos, nachdem sie am Abend die Wohnung ihres Freundes in Bergen an der Dumme (Niedersachsen) verlassen hatte. Hunderte...

Video05:16 Min.

Neue Kriminalstatistik: Weniger Straftaten in Hamburg

12.02.2026 17:31 Uhr

Die neue Kriminalstatistik der Polizei zeichnet ein differenziertes Bild: In Hamburg sind im vergangenen Jahr weniger Straftaten registriert worden, auch die Zahl der Gewaltdelikte ist insgesamt gesunken....

Video01:16 Min.

Schule in Salzgitter nach Hinweis auf Waffe geräumt – Minderjähriger in Gewahrsam

12.02.2026 12:15 Uhr

An einer Berufsschule in Salzgitter (Niedersachsen) wurde am Donnerstagvormittag eine Person mit einem gefährlichen Gegenstand gesichtet. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, sperrte Straßen und riegelte...

Tödlicher Unfall in Wilhelmsburg: Hafenbahn-Übergang nun rund um die Uhr gesichert

12.02.2026 09:08 Uhr

Die Hamburger Hafenbehörde HPA hat Konsequenzen aus dem tödlichen Zusammenstoß einer Lok der Hafenbahn mit einem Linienbus gezogen. An dem unbeschrankten Bahnübergang unterhalb der Köhlbrandbrücke sind seit...

Video02:29 Min.

Hasspost gegen Hannovers Oberbürgermeister? 57-jähriger Facebook-Nutzer freigesprochen

11.02.2026 16:22 Uhr

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lässt sich Drohungen und Beleidigungen in sozialen Medien nicht ohne weiteres gefallen. Strafrechtlich relevante Posts werden angezeigt. Am heutigen Mittwoch allerdings wurde...

Video02:07 Min.

Bauernhaus in Stuhr in Brand: 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer

11.02.2026 15:18 Uhr

Die Feuerwehren im Kreis Diepholz (Niedersachsen) mussten in der Nacht zu Mittwoch mit rund 100 Einsatzkräften ausrücken. In Stuhr war ein altes Bauernhaus in Brand geraten. Als...

Zur Startseite