Ein Toter nach Streit in Hamburger Restaurant

Eine Person erlag ihren schweren Verletzungen. Gerald Wintzer/dpa

Nach einem Streit zwischen mehreren Menschen in einem Hamburger Restaurant am Donnerstagabend ist ein Beteiligter an seinen Verletzungen gestorben. Zeugen brachten die lebensgefährlich verletzte Person zunächst ins Krankenhaus, wo sie dann aber ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte.

Viele Details etwa zu Verdächtigen oder der Art der Verletzungen nannte die Polizei zunächst nicht. „Wir fahnden“, erklärte ein Sprecher. Festgenommen worden sei noch niemand. Eine Mordkommission ermittelt demnach.

Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 21:30 Uhr in und auf dem Parkplatz vor eines Restaurants im Stadtteil Wandsbek. Den Angaben zufolge kam es zudem an dem Krankenhaus in Marienthal zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Menschen hätten versucht, den Verletzten aufzusuchen und dadurch den Krankenhausbetrieb gestört, hieß es.

SAT.1 REGIONAL/dpa