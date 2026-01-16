Handball-EM: Deutschland gewinnt Auftaktspiel gegen Österreich

16. Januar 2026

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft gewann am Donnerstagabend ihr Auftaktspiel gegen Österreich bei der Männer-EHF EURO 2026 mit 30:27. Das Spiel fand vor 5.820 Fans im dänischen Herning statt. Letztlich entschieden ein Siebenmetertor von Lukas Zerbe, Spieler des THW Kiel (Schleswig-Holstein), zum 28:25 sowie eine Parade von Andreas Wolff – beide in der 58. Minute – die Partie.

Die Top-Torwerfer waren Johannes Golla 7/8 (Deutschland) und Sebastian Frimmel 9/11 (Österreich). Der deutsche Torhüter Andreas Wolff glänzte mit 12 Paraden. Zum Spieler des Spiels wurde Johannes Golla von der SG-Flensburg-Handewitt gekürt.

Spannender Spielverlauf

Ein 5:1-Lauf verschaffte Deutschland zunächst ein komfortables Polster; Kapitän Johannes Golla überzeugte an beiden Enden des Spielfelds, während der österreichische Angriff versuchte, Kreisläufer Tobias Wagner in Szene zu setzen. Nach einer kurzen starken Phase Österreichs direkt nach der Pause übernahmen die zweimaligen EHF-EURO-Sieger wieder die Kontrolle, erhöhten das Tempo und zogen auf 18:13 davon.

Andreas Wolff, der sein 34. Spiel bei einer EHF EURO bestritt und damit gemeinsam mit anderen auf Rang fünf der deutschen Rekordspieler bei Europameisterschaften vorrückte, wurde von einem Wurf Sebastian Frimmels am Kopf getroffen und musste kurzzeitig durch David Späth ersetzt werden. Er kehrte jedoch zurück aufs Feld und sicherte mit insgesamt 12 Paraden schließlich den Sieg.

Mit einem Rückstand von mehreren Toren sah sich Österreich gezwungen, die Taktik zu ändern und das Tempo zu erhöhen. Über die starken Flügel Sebastian Frimmel und Jakob Nigg gelang es, den Abstand auf 26:24 zu verkürzen. Mit seinem Treffer zum 25:20, seinem sechsten von sieben Würfen, erzielte Golla sein 75.Tor bei einer EHF EURO, während Österreichs Kreisläufer Tobias Wagner sein 50.Turniertor markierte.

Deutschland Sieger der Gruppe A

Es war bereits das neunte Aufeinandertreffen von Deutschland und Österreich in den vergangenen fünf Jahren – und fast alle Spiele entwickelten sich zu knappen Duellen. Auch im Auftaktspiel in Herning blieb Deutschland gegen ein starkes österreichisches Team ungeschlagen. Mit dem Traum von der ersten EHF-EURO-Medaille seit dem Titelgewinn 2016 machte Deutschland einen ersten Schritt. Deutschland ist derzeit mit 2 Punkten Gruppensieger vor den punktgleichen Spaniern. Am Samstag trifft das Team von Alfred Gislason dann auf Serbien.

SAT.1 REGIONAL/EHF EURO 2026

