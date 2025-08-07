Am Donnerstag hat die DLRG in Travemünde (Schleswig-Holstein) ihre Zwischenbilanz zur Badesaison 2025 vorgestellt. In den ersten sieben Monaten des Jahres sind etwas weniger Menschen bei Badeunfällen in Deutschland ums Leben gekommen als im Vorjahreszeitraum. Als Grund dafür wird allerdings auch der regenreiche Juli genannt.
