Am Donnerstag hat die DLRG in Travemünde (Schleswig-Holstein) ihre Zwischenbilanz zur Badesaison 2025 vorgestellt. In den ersten sieben Monaten des Jahres sind etwas weniger Menschen bei Badeunfällen in Deutschland ums Leben gekommen als im Vorjahreszeitraum. Als Grund dafür wird allerdings auch der regenreiche Juli genannt.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:03 Min.

50 Jahre SEK in Niedersachsen: Seltener Einblick in die Arbeit des Spezialeinsatzkommandos

07.08.2025 17:00 Uhr

Das Spezialeinsatzkommando in Oldenburg hat anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des SEK in Niedersachsen einen seltenen Einblick in eine Übung gewährt. Im Rahmen ihrer Sommertour war auch Innenministerin...

Aktualisiert
Video01:01 Min.

Vermisster 13-Jähriger tot aus dem Hamburger Stadtparksee geborgen

07.08.2025 08:59 Uhr

Ein 13-jähriger Junge, der seit Mittwochabend am Stadtparksee in Hamburg vermisst wurde, ist offenbar ertrunken. Seine Leiche wurde am Donnerstag von der Polizei im Wasser gefunden. Ob...

Razzia: Schleuserbande soll Frauen zur Prostitution gezwungen haben

07.08.2025 08:53 Uhr

Im Kampf gegen mutmaßliche Schleuser:innen, die Frauen zur Prostitution gezwungen haben sollen, haben Polizisten zahlreiche Wohnungen durchsucht. Bei der Razzia seien insgesamt 22 Objekte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein,...

500 Liter Diesel im Hafen von Büsum ausgelaufen

07.08.2025 08:42 Uhr

Ein Ölunfall hat am Mittwoch für einen Großeinsatz im Büsumer Hafen (Schleswig-Holstein) gesorgt. Gegen 8:00 Uhr traten beim Betanken des Fahrgastschiffs MS Funny Girl etwa 500 Liter...

Aktualisiert
Video00:46 Sek.

Großbrand in Kiel: Mehrere Explosionen bei Feuer in Gewerbebetrieb

07.08.2025 08:34 Uhr

Nach dem Feuer in einem Gewerbebetrieb in Kiel-Wellsee (Schleswig-Holstein) laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Gegen 22:30 Uhr meldete ein Passant einen Flammenschein im Dachbereich einer Lagerhalle –...

Aktualisiert
Video00:39 Sek.

Zwei Tote bei schwerem Unfall mit zwei Lastwagen und Transporter in Kiel

06.08.2025 20:28 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kiel-Wellsee (Schleswig-Holstein) sind am Mittwoch zwei Männer ums Leben gekommen. Am Morgen hatten sich zwei entgegenkommende Lkw berührt. Einer kam von der...

