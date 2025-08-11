In Hildesheim war der Discjockey Jürgen Heiler damals eine Institution. Vor allem in den 60er Jahren hat er im Jugendhaus in Hildesheim (Niedersachsen) im Studio G aufgelegt und den Feiernden ordentlich eingeheizt. Nun hat sich der mittlerweile 85-Jährige noch einmal an die Plattenteller gewagt.