In Hannover (Niedersachsen) häufen sich Diebstähle von Kabeln an Schnellladesäulen für Elektroautos. Anbieter wie EWE go und enercity berichten von deutlichen Anstiegen in diesem Jahr. Kürzlich wurden vier Ladesäulen durch Kabeldiebstähle unbrauchbar gemacht.

Die Polizei geht von einer Gesamtzahl im mittleren zweistelligen Bereich aus. Die Taten geschehen meist nachts: Täter:innen schneiden die frei zugänglichen Kabel mit einfachem Werkzeug ab, hauptsächlich um an das Kupfer zu gelangen, das bei Wertstoffhändlern zwischen 2,00 und 2,50 Euro pro Kilogramm bringt. Der reine Materialwert ist gering, der Sachschaden an der Ladeinfrastruktur jedoch erheblich.

