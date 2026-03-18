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Die Passionsgeschichte kennt man eigentlich aus der Kirche mit Orgelmusik und klassischem Chorgesang. Doch in Neumünster (Schleswig-Holstein) klingt sie gerade ganz anders. Dort wird für „Die Passion 2026“ geprobt – ein Musicalprojekt, das die Leidensgeschichte von Jesus bis zu seiner Kreuzigung mit bekannten Popsongs erzählt. Rund 150 Mitwirkende stehen dafür auf der Bühne.

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