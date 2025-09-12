Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Hamburg hat seine Vorsitzende, Tanja Chawla, im Amt bestätigt. Bei der Delegiertenkonferenz am Donnerstagabend im Besenbinderhof stimmten 97 Prozent der 40 Delegierten für die Amtsinhaberin. Sie ist damit für weitere vier Jahre gewählt. Ihr Hauptanliegen: mehr soziale Gerechtigkeit in der Hansestadt. Aber auch ein Verbot der AfD, dafür hat sich die Konferenz einstimmig ausgesprochen.

Wie sie das von der DGB-Spitze aus erreichen will, hat sie SAT.1 REGIONAL-Moderator Björn Winter live im Studio erzählt.