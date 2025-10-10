Rund 20 Bürgermeister aus den USA und Deutschland sind seit Donnerstag zu Gast in Bremen. Beim „Mayors Round Table“ tauschen sich die Stadtoberhäupter über gemeinsame Herausforderungen und gemeinsame Lösungen aus. Bezahlbarer Wohnraum, Infrastruktur, Sicherheit bei Großveranstaltungen, lebenswerte Städte – nur einige Themen der Bürgermeisterkonferenz. Der „Mayors Round Table“ findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Das erste Treffen fand im vergangenen Jahr in New York statt, als Joe Biden noch US-Präsident war. Unter der Trump-Administration hat die deutsch-amerikanische Beziehung nicht zuletzt wegen der Zollpolitik stark gelitten.