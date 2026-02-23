Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

21 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Hamburgs Straßen ums Leben gekommen, mehr als 8.800 wurden verletzt. Das geht aus der Verkehrssicherheitsbilanz hervor, die Polizei und Innenbehörde am Montag präsentiert haben. Positiv: Die Zahl der Verkehrstoten infolge von Fahrrad-, Auto- oder Fußgängerunfällen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu halbiert. Auffällig ist vor allem die Entwicklung bei den verunglückten Kindern, die Zahl ist um 25 Prozent gestiegen. Weiterhin herausfordernd bleiben sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge. Besonders E-Scooter stehen im Fokus. Hier verzeichnet die Statistik einen Anstieg der Unfälle um 22,7 Prozent.

SAT.1 REGIONAL-Moderator Björn Winter hat mit dem Leiter der Verkehrsdirektion der Polizei Hamburg, Thomas Model, über die Statistik gesprochen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:06 Min.

Zwei brutale Messerattacken in der Region Hannover an einem Wochenende

23.02.2026 16:53 Uhr

Gleich zweimal kam es im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Region Hannover (Niedersachsen) zu Messerangriffen. Am Samstagabend soll ein 41-Jähriger nach einem Streit an der Endhaltestelle...

Video02:29 Min.

Sprengstoff-Anschlag auf Klinik in Bremerhaven geplant? Prozess gestartet

23.02.2026 15:39 Uhr

Zwei Männer, die einen islamistischen Sprengstoffanschlag auf ein Krankenhaus in Bremerhaven geplant haben sollen, müssen sich seit Montag vor dem Bremer Landgericht verantworten. Dem 35-jährigen Angeklagte und...

Video02:29 Min.

Mit Auto in Juweliergeschäft gerast – zweites Verbrechen in kurzer Zeit in Stuhr

23.02.2026 12:49 Uhr

In der Gemeinde Stuhr (Niedersachsen) häufen sich in letzter Zeit die Verbrechen. Vergangene Woche knackten unbekannte Täter in einer Bank Schließfächer auf. Am vergangenen Wochenende nun rasten...

Mutter soll totes Baby ins Gefrierfach gelegt haben: Prozessbeginn in Verden

23.02.2026 09:08 Uhr

Eine 33-Jährige muss sich vor dem Landgericht Verden für den Tod ihres Babys verantworten. Der Prozess gegen sie wegen Totschlags durch Unterlassen beginnt heute. Die Angeklagte soll...

Video00:40 Sek.

Feuer zerstört Einfamilienhaus in Dellstedt

20.02.2026 17:29 Uhr

In Dellstedt (Schleswig-Holstein) ist in der Nacht zu Freitag ein unbewohntes Einfamilienhaus vollständig ausgebrannt. Die Einsatzkräfte konnten fünf Personen aus angrenzenden Häusern in Sicherheit bringen. Verletzt wurde...

Video02:34 Min.

Nach Tötung von Drillingsmutter: Schützenverein aus Wallenhorst startet Spendenaktion

20.02.2026 17:12 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod einer 39-jährigen Mutter aus Wallenhorst (Niedersachsen) in der vergangenen Woche ist die Anteilnahme immer noch groß. Nun hat der Schützenverein eine Spendenaktion für...

Zur Startseite