21 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Hamburgs Straßen ums Leben gekommen, mehr als 8.800 wurden verletzt. Das geht aus der Verkehrssicherheitsbilanz hervor, die Polizei und Innenbehörde am Montag präsentiert haben. Positiv: Die Zahl der Verkehrstoten infolge von Fahrrad-, Auto- oder Fußgängerunfällen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu halbiert. Auffällig ist vor allem die Entwicklung bei den verunglückten Kindern, die Zahl ist um 25 Prozent gestiegen. Weiterhin herausfordernd bleiben sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge. Besonders E-Scooter stehen im Fokus. Hier verzeichnet die Statistik einen Anstieg der Unfälle um 22,7 Prozent.

SAT.1 REGIONAL-Moderator Björn Winter hat mit dem Leiter der Verkehrsdirektion der Polizei Hamburg, Thomas Model, über die Statistik gesprochen.