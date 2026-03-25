Der Fall sorgt seit Ende letzter Woche bundesweit für Schlagzeilen: Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes beschuldigt ihren Ex-Mann Christian Ulmen, sie virtuell missbraucht zu haben. Ulmen soll Fake-Profile von ihr erstellt und über diese Profile etliche Männer kontaktiert und teils pornografische, mithilfe von KI gefakte Bilder und Videos verschickt haben, die Collien Fernandes zeigen sollen.

Seitdem gehen deutschlandweit Menschen auf die Straße, um gegen digitale Gewalt zu demonstrieren, so wie am Mittwochabend in Hannover.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Talea Rullkötter war live vor Ort und hat mit Organisatorin Victoria Schwertmann vom Regionsverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Hannover, sowie mit Hannah Wagner und Eva Hartmann vom Frauennotruf Hannover gesprochen.