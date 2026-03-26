Auf dem Hamburger Rathausmarkt hat am Donnerstag eine Demonstration gegen sexualisierte Gewalt stattgefunden. Auslöser sind Vorwürfe, die Schauspielerin Collien Fernandes kürzlich gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erhoben hat.

Live vor Ort bei der Demo war am Donnerstag SAT.1 REGIONAL-Reporterin Amelie Harmgarth. Sie hat mit der Bürgerschaftsabgeordneten Annika Urbanski (SPD) über sexualisierte Gewalt gesprochen.

SAT.1-REGIONAL-Moderator Björn Winter sprach anschließend mit Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) unter anderem über mögliche Gesetzesänderungen.