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Auf dem Hamburger Rathausmarkt hat am Donnerstag eine Demonstration gegen sexualisierte Gewalt stattgefunden. Auslöser sind Vorwürfe, die Schauspielerin Collien Fernandes kürzlich gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erhoben hat.

Live vor Ort bei der Demo war am Donnerstag SAT.1 REGIONAL-Reporterin Amelie Harmgarth. Sie hat mit der Bürgerschaftsabgeordneten Annika Urbanski (SPD) über sexualisierte Gewalt gesprochen.

SAT.1-REGIONAL-Moderator Björn Winter sprach anschließend mit Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) unter anderem über mögliche Gesetzesänderungen.

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