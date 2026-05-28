In Limonaden und Energydrinks steckt oft viel Zucker – deshalb ist für 2028 eine Zuckersteuer geplant. Über das umstrittene Thema haben am Donnerstag auch die Politiker:innen im niedersächsischen Landtag diskutiert. Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) spricht sich dafür aus, die geplante Zuckerabgabe früher einzuführen. Ziel sei es, den hohen Zuckerkonsum und mögliche Gesundheitsfolgen stärker einzudämmen.
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