In Limonaden und Energydrinks steckt oft viel Zucker – deshalb ist für 2028 eine Zuckersteuer geplant. Über das umstrittene Thema haben am Donnerstag auch die Politiker:innen im niedersächsischen Landtag diskutiert. Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) spricht sich dafür aus, die geplante Zuckerabgabe früher einzuführen. Ziel sei es, den hohen Zuckerkonsum und mögliche Gesundheitsfolgen stärker einzudämmen.