Cyberkriminalität ist für Unternehmen von großer Bedeutung, denn ein Angriff auf Firmendaten könnte großen Schaden anrichten. Bei der Wirtschaftsschutztagung in Hannover haben sich am Montag Unternehmensvertretende mit dem Verfassungsschutz Niedersachsen darüber ausgetauscht, wie mit Cyberbedrohungen umgegangen werden kann.

Über die Gefahren und die Prävention von Cyberkriminalität hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Uwe Willmann mit dem Präsidenten des Verfassungsschutzes Niedersachsen, Dirk Pejri, gesprochen.