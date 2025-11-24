Contitech, die Kunststofftechnik-Tochter von Continental, plant einen weitreichenden Stellenabbau. Ziel sind jährliche Einsparungen von 150 Millionen Euro ab 2028. Das hat der Konzern am Montagnachmittag mitgeteilt. Betroffen sind vor allem Verwaltungsbereiche in Hannover (Niedersachsen). Continental betont, den Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten. Die Gewerkschaft IGBCE kritisiert die Pläne scharf und spricht von einer „Filetierung“ des Konzerns, die regelmäßig zu Kahlschlägen führe. Contitech hatte bereits im Januar Werksschließungen angekündigt, von denen rund 580 Arbeitsplätze betroffen waren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Black Week: Verbraucherzentrale Hamburg warnt vor unüberlegten Käufen24.11.2025 14:37 Uhr
Am kommenden Freitag ist Black Friday. Danach folgt direkt Cyber Monday. Gelockt wird in der Black Week mit Angeboten von bis zu 30, 50 oder sogar 70...
„Ich fühle mich rüstig“: Daniel Günther als CDU-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein wiedergewählt24.11.2025 08:38 Uhr
Mit einem Top-Ergebnis hat die CDU in Schleswig-Holstein auf ihrem Landesparteitag in Neumünster Ministerpräsident Daniel Günther und auch Generalsekretär Luka Kilian im Amt bestätigt. Damit bleibt das...
Schwebefähre fährt wieder über den Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg21.11.2025 17:25 Uhr
Die Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) am Freitag mit. Die Fähre war Anfang März...
Spitzenverbände der Wirtschaft in Hamburg: Sorge um Deindustrialisierung21.11.2025 16:43 Uhr
Hamburg gilt als der größte Industriestandort Deutschlands, aber die Stimmung bei den Unternehmen ist schlecht, die Aussichten sind trübe. Am heutigen Freitag fand ein Gipfeltreffen der Spitzenverbände...
CO2-Lagerung im Grund der Nordsee: Bundesrat beschließt Gesetz21.11.2025 16:36 Uhr
Freitagmittag hat der Bundesrat grünes Licht für ein Gesetz gegeben, das die Speicherung des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 im Grund der Nordsee möglich macht. Ein höchst umstrittener Schritt,...
Bildungsstudie: Jeder dritte Jugendliche in Niedersachsen scheitert an Mathematik20.11.2025 17:25 Uhr
Ein Drittel der Jugendlichen in Niedersachsen erreicht nicht einmal die Mindeststandards im Fach Mathematik. Auch in den übrigen Naturwissenschaften zeigen sich erhebliche Defizite. Das geht aus einem...