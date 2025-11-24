Contitech, die Kunststofftechnik-Tochter von Continental, plant einen weitreichenden Stellenabbau. Ziel sind jährliche Einsparungen von 150 Millionen Euro ab 2028. Das hat der Konzern am Montagnachmittag mitgeteilt. Betroffen sind vor allem Verwaltungsbereiche in Hannover (Niedersachsen). Continental betont, den Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten. Die Gewerkschaft IGBCE kritisiert die Pläne scharf und spricht von einer „Filetierung“ des Konzerns, die regelmäßig zu Kahlschlägen führe. Contitech hatte bereits im Januar Werksschließungen angekündigt, von denen rund 580 Arbeitsplätze betroffen waren.