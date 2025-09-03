In Hannover (Niedersachsen) haben 50 Schüler:innen der IGS Südstadt am Mittwoch die Natur von Plastikmüll befreit. Und das nicht nur an Land, sondern auch unter Wasser. Begleitet wurden sie vom Sea Life Hannover.
