Die City Cleaners sind eine Gruppe Ehrenamtlicher aus Wallenhorst (Niedersachsen). Sie laufen mehrmals im Jahr mit Grillzangen bewaffnet durch die Stadt und sammeln Müll ein. Neben großem Unrat wie Flaschen, umgefahrenen Leitpfählen oder Fahrradreifen, wird auch kleiner Müll wie Zigarettenkippen eingesammelt. Oft kommen ganze Säcke voller Müll zusammen. Besondere Fundstücke landen im Keller der Organisatorin Birgit Schad. Sie hält in Schulen Vorträge über Müllverschmutzung und veranschaulicht das anhand des gesammelten Schrotts.