Die Chip-Krise spitzt sich zu: Weil China die Ausfuhr von Halbleitern blockiert, drohen bei VW in Wolfsburg (Niedersachsen) die Bänder stillzustehen. Tausende Mitarbeiter:innen müssten in Kurzarbeit – auch andere Werke wären bedroht. Derzeit verhandelt VW mit einem Ersatzlieferanten. Ohne eine Einigung könnte jedoch schon nächste Woche die Golf-Produktion in Wolfsburg ausfallen.