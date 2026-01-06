Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Seit der Eröffnung vor etwa drei Jahren zählt der Bunkerstollen auf Helgoland (Schleswig-Holstein) über 20.000 Besucher:innen jährlich. Der geschichtsträchtige Ort dient heute als Museum. Die Ausstellung beschäftigt sich vor allem mit der Zeit um den 2. Weltkrieg, als zeitweise über 1.000 Helgoländer:innen in den dunkeln, feuchten Bunkeranlagen Schutz suchten.

