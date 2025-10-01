Am vergangenen Freitag wurde ein Transportflugzeug der Bundeswehr beim Start vom Heeresflugplatz Celle (Niedersachsen) offenbar mit Pyrotechnik beschossen. Das haben Polizei und Verteidigungsministerium erst am Dienstag auf Nachfrage von Medien bestätigt. Die Polizei in Celle hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob es sich um einen gezielten Beschuss handelt, wird nun auch geprüft.