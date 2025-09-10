Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war am Mittwoch zu Gast im Körberhaus in Hamburg-Bergedorf. Dort treffen sich Menschen verschiedener Kulturen und Generationen zum Austausch und um voneinander zu lernen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:01 Min.

Ex-Ministerpräsident Engholm verkauft Currywürste für Heilsarmee in Lübeck

10.09.2025 16:21 Uhr

Das Café der Heilsarmee in Lübeck (Schleswig-Holstein) steht vor großen Problemen, weil die Stadt ihm die Zuschüsse streichen will. Seit 2008 werden Menschen mit wenig Geld im...

Video02:51 Min.

16-Jährige in Friedland vor Zug gestoßen: Landtag debattiert über Umgang mit mutmaßlichem Täter

10.09.2025 16:06 Uhr

Am 11. August 2025 soll ein ausreisepflichtiger Iraker in Friedland (Niedersachsen) eine 16-jährige Ukrainerin gegen einen Zug gestoßen haben. Die junge Frau starb. Am Mittwoch hat der...

Video02:36 Min.

Wie gut ist Niedersachsen auf Krisen vorbereitet? Sicherheitspolitischer Dialog mit Experten in Hannover

10.09.2025 14:32 Uhr

Wie gut ist Niedersachsen auf Krisen oder sogar einen Krieg vorbereitet? Darüber hat die Landesregierung am Dienstag in Hannover mit Vertreter:innen von verschiedensten Verbänden und Fachleuten aus...

Video01:41 Min.

75 Jahre Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg in Berlin: Sommerfest mit viel Politprominenz

09.09.2025 17:47 Uhr

In Berlin wird am Dienstagabend die Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg gefeiert. Sie ist vor 75 Jahre in der Hauptstadt eingerichtet worden. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter...

Video06:14 Min.

Dunkle Jahreszeit: So können Sie Stromsparen

09.09.2025 17:44 Uhr

Die dunkle Jahreszeit rückt immer näher und das bedeutet der Stromverbrauch in den Privathaushalten nimmt wieder zu. Nach Berechnungen eines deutschen Energiekonzerns verbraucht ein Haushalt im Herbst...

Video02:29 Min.

Straßenzustandsbericht: Rund 40 Prozent der Straßen in Schleswig-Holstein in gutem Zustand

09.09.2025 17:15 Uhr

In Kiel (Schleswig-Holstein) hat die Landesregierung am Dienstag den neuen Straßenzustandsbericht vorgestellt. Darin geht es um die Qualität der Straßen im ganzen Land. Das Ergebnis fällt besser...

Zur Startseite