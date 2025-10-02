Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Seit Jahrhunderten fasziniert das Universum die Menschen. Doch die beeindruckenden Aufnahmen von Planeten und Galaxien wie die von Hobbyfotograf Bruno Mattern sieht man nicht einfach, wenn man nachts nach oben schaut. Mattern widmet sich seiner Leidenschaft seit über 35 Jahren und hat sich im Laufe der Zeit ein beeindruckendes Equipment zusammengestellt, um den Himmel in all seiner Pracht einzufangen.

Momentan sind seine Bilder in der Ausstellung „Brunos Universum“ im Planetarium Hamburg zu sehen. Die Schau ist mindestens bis Ende des Jahres geöffnet. Der Eintritt kostet zwei Euro; wer zusätzlich eine andere Veranstaltung besucht, kann die Ausstellung kostenlos besichtigen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:39 Min.

Landgericht Oldenburg richtet Zeugenschutzraum für Opfer ein

02.10.2025 15:45 Uhr

Für viele Opfer von Straftaten ist die Vorstellung, dem Täter vor Gericht zu begegnen, ein Alptraum. Am Landgericht Oldenburg (Niedersachsen) können Betroffene sich jetzt in einem Zeugenschutzraum...

Video03:00 Min.

Max Giesinger präsentiert neues Album „Glück auf den Strassen“ bei Radio ffn

02.10.2025 14:21 Uhr

Nach vier Jahren meldet sich Popstar Max Giesinger mit seinem fünften Album zurück. Der 36-Jährige stellt sein neues Werk unter dem Titel „Glück auf den Strassen“ vor....

Video02:50 Min.

„The Voice of Germany“: Bremer Talent Igor Santos Barbosa in den Blind Auditions

02.10.2025 14:11 Uhr

„The Voice of Germany“ ist in eine neue Staffel gestartet – seit einer Woche läuft der spannende Kampf um die besten Stimmen in SAT.1 und ProSieben. Die...

Herbststurm im Anmarsch: Fährausfälle und Sturmflutgefahr an der Nordsee

02.10.2025 12:58 Uhr

Wegen eines erwarteten Herbststurmes und höherer Wasserstände an der Küste müssen sich Urlauber:innen und Insulaner:innen an diesem Wochenende auf mögliche Einschränkungen im Fährverkehr einstellen. Die Insel Langeoog...

Video03:06 Min.

Stark gefährdete Kleine Pandas im Zoo Hannover geboren

02.10.2025 09:32 Uhr

Im Erlebnis-Zoo Hannover (Niedersachsen) können Besucher:innen jetzt Nachwuchs von den Kleinen Pandas begutachten. Magnus und Rasmus heißen die Panda-Zwillinge, die am 10. Juli zur Welt kamen. Die...

Bremer Extremläufer startet Halbmarathon rückwärts und mit verbundenen Augen

02.10.2025 09:17 Uhr

Einfach nur geradeaus zu laufen, ist Emin da Silva zu langweilig. Beim Bremer Marathon am Sonntag hat sich der Extremsportler zum Halbmarathon angemeldet – die knapp 21...

Zur Startseite