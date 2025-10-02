Seit Jahrhunderten fasziniert das Universum die Menschen. Doch die beeindruckenden Aufnahmen von Planeten und Galaxien wie die von Hobbyfotograf Bruno Mattern sieht man nicht einfach, wenn man nachts nach oben schaut. Mattern widmet sich seiner Leidenschaft seit über 35 Jahren und hat sich im Laufe der Zeit ein beeindruckendes Equipment zusammengestellt, um den Himmel in all seiner Pracht einzufangen.



Momentan sind seine Bilder in der Ausstellung „Brunos Universum“ im Planetarium Hamburg zu sehen. Die Schau ist mindestens bis Ende des Jahres geöffnet. Der Eintritt kostet zwei Euro; wer zusätzlich eine andere Veranstaltung besucht, kann die Ausstellung kostenlos besichtigen.