Breminale 2025: Musikfestival mit buntem Rahmenprogramm startet am Osterdeich

Das Bremer Festival hofft wieder auf zahlreiche Gäste. (Archivfoto) Focke Strangmann/dpa

Von Punkrock bis Indiepop: Die Breminale lockt wieder Tausende Festivalgäste ans Weserufer. Mehr als 120 Musiker:innen werden ab diesem Mittwoch am Osterdeich in Bremen erwartet, wie die Veranstalter mitteilten. Die irische Popband Picture This, Blues-Sänger Jesper Munk und Singer-Songwriter Jonny Mahoro treten auf, aber auch viele musikalische Geheimtipps wollen bis Sonntag für Stimmung sorgen.

Besucher:innen können sich kostenlos von Bühne zu Bühne entlang der Weser treiben lassen, Secondhand-Kleidung anprobieren oder Yoga machen. Ein Riesenrad dreht seine Runden, Foodtrucks säumen den Deich und mit der Fähre geht es für fünf Euro ans andere Ufer zu Lesungen, Kindertheater und Tanz.

Die Organisatoren bemühen sich dieses Jahr besonders um Inklusion und Barrierefreiheit. Der Ton der Hauptbühne kann mit einer App an Hörgeräte übertragen werden und vor der Bühne Schleuse steht ein eigenes Podest für Rollstühle. Besucher:innen mit Einschränkungen werden auf Wunsch kostenlos abgeholt, auf dem Festival begleitet und anschließend wieder nach Hause gebracht.

SAT.1 REGIONAL/dpa