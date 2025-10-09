Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Schüler:innen der Gerhard-Rohlfs-Oberschule aus Bremen-Vegesack haben eine Woche lang ihre Partnerschule auf Mallorca besucht. Am Donnerstag ließen sie ihre Erinnerungen an die Erasmus-Reise mit der Spraydose auf der Leinwand Revue passieren.

