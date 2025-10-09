Die Schüler:innen der Gerhard-Rohlfs-Oberschule aus Bremen-Vegesack haben eine Woche lang ihre Partnerschule auf Mallorca besucht. Am Donnerstag ließen sie ihre Erinnerungen an die Erasmus-Reise mit der Spraydose auf der Leinwand Revue passieren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Bremer Unternehmen öffnen bei „Langer Nacht der Industrie“ ihre Türen09.10.2025 14:42 Uhr
Am Mittwochabend öffneten in Bremen mehrere Industriebetriebe ihre Hallen für die Öffentlichkeit. Bei der „Langen Nacht der Industrie“ erhielten Besucher:innen seltene Einblicke in Fertigung, Maschinen und Arbeitsabläufe...
Schlager-Queen Beatrice Egli mit neuem Album zurück in Hamburg09.10.2025 12:28 Uhr
Beatrice Egli hat den deutschen Schlager neu belebt – und Millionen Fans lieben sie dafür. Vor zwölf Jahren gewann die Schweizerin Deutschland sucht den Superstar. Doch anders...
Grippeviren: Hausärzteverband Niedersachsen ruft zu Impfung auf08.10.2025 22:44 Uhr
Ab Mitte Oktober beginnt die Zeit, in denen verstärkt die Influenza-Viren unterwegs sind. Neben den klassischen Erkältungen treten dann auch wieder die schwerwiegenderen Grippeerkrankungen auf. Am heutigen...
Parkgebühren auf Supermarktparkplätzen: Verbraucherzentrale Bremen klärt auf08.10.2025 22:27 Uhr
Das Parken auf dem Supermarktparkplatz kann teuer werden. Die Filialen wollen gegen Dauerparkende vorgehen. Wer die Parkscheibe vergisst oder die Höchstzeit überschreitet, bekommt ein Knöllchen. Die Strafzettel...
Grippeimpfung in Apotheken: Aktionsmonat in Hamburg08.10.2025 22:25 Uhr
Die echte Grippe tritt zwar nur selten auf, aber mit 390.000 bestätigten Fällen war der vergangene Winter eine sehr starke Influenza-Saison. Apotheken in Hamburg am haben jetzt...
Stricken im Kino: Der Trend aus Skandinavien in Kiel08.10.2025 14:20 Uhr
Stricken im Kino ist ein neuer Trend aus Skandinavien, der jetzt auch Schleswig-Holstein erobert. In Berlin und Hamburg ist dieser Trend schon länger etabliert und jetzt hat...